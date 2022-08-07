Тен Хаг: я совершенно недоволен, мы должны были сыграть лучше с «Брайтоном»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув». Встреча закончилась со счётом 2:1.
«Конечно, такой результат — неудача и разочарование. Я знал, что лёгким матч не будет. Мы пропустили два мяча, это было приятно. Конечно, во втором тайме мы были получше, когда Эриксон оказался пониже, а Роналду поднялся в атаку.
У нас были моменты, у Рашфорда было два шанса. Жаль, что мы не смогли забить.
Я совершенно недоволен. Мы уступили, в этом не было необходимости. Мы должны играть лучше, не допускать столько ошибок при работе с мячом и в обороне. Нужно извлечь из этого уроки», — приводит слова тен Хага журналист Шамун Хафез.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 1-го тура АПЛ
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