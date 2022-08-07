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«Мастерство есть мастерство». Силкин — о победе «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

«Мастерство есть мастерство». Силкин — о победе «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

«Изначально Самара была не самым удобным соперником для «Динамо». Очень понравились два новичка: и Фернандес, и Гагнидзе. Забили гол, отдали пространство и владение мячом. Вот-вот Самара должна была сравнять, но не сравняла. Второй мяч снял все вопросы. Два новичка «Динамо» — это действительно усиление.

Понятно, что «Динамо» ещё не играло с серьёзными соперниками. Самара потеряла много ключевых игроков. Хотя они играли в острый атакующий футбол. Однако мастерство есть мастерство. «Динамо» оказалось покласснее командой, поэтому победило. Но нет гарантии, что, если будут играть с ЦСКА и «Зенитом», так будет продолжаться. Любая победа приносит уверенность», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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