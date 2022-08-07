Умяров: понимал, что мои первые игры были ужасными. Если бы читал всю критику, закис бы

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о своей игре на старте нового сезона.



«Я и сам понимал, что первые две-три игры были ужасными. Хотя матч с «Ахматом» не назвал бы ужасным, просто не самый лучший. Надо было перебороть этот момент, такое бывает. Если бы читал всю критику, то, наверное, закис бы. Но я и сам всё понимал. Тяжелое время было.



Наверное, просто нужно было вкатиться. Я пропустил три месяца, даже несмотря на то, что сыграл 20 минут с «Рубином». После травмы было тяжело», — приводит слова Умярова Sport24.



«Спартак» в четырёх матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Аналогичные показатели у лидера таблицы — московского ЦСКА.