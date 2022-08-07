«Барселона» разгромила «УНАМ Пумас» со счётом 6:0, Левандовски забил дебютный гол

В товарищеском матче «Барселона» принимала мексиканский клуб «УНАМ Пумас». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась победой каталонского клуба со счётом 6:0.



Голы в составе «Барселоны» забили футболисты Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Педри, который оформил дубль в этой встрече. Примечательно, что гол в этой игре стал дебютным для Левандовского в составе «Барселоны».



Напомним, новый розыгрыш испанской Примеры начнётся 12 августа. В матче первого тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Барселона» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча команд состоится 13 августа. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».