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«Барселона» разгромила «УНАМ Пумас» со счётом 6:0, Левандовски забил дебютный гол

«Барселона» разгромила «УНАМ Пумас» со счётом 6:0, Левандовски забил дебютный гол
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В товарищеском матче «Барселона» принимала мексиканский клуб «УНАМ Пумас». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась победой каталонского клуба со счётом 6:0.

Голы в составе «Барселоны» забили футболисты Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Педри, который оформил дубль в этой встрече. Примечательно, что гол в этой игре стал дебютным для Левандовского в составе «Барселоны».

Напомним, новый розыгрыш испанской Примеры начнётся 12 августа. В матче первого тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Барселона» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча команд состоится 13 августа. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 августа 2022, воскресенье. 21:15 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 0
УНАМ Пумас
Мехико, Мексика
1:0 Левандовски – 3'   2:0 Педри – 5'   3:0 Дембеле – 10'   4:0 Педри – 19'   5:0 Обамеянг – 49'   6:0 Ф. де Йонг – 84'
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