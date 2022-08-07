«Барселона» разгромила «УНАМ Пумас» со счётом 6:0, Левандовски забил дебютный гол
Поделиться
В товарищеском матче «Барселона» принимала мексиканский клуб «УНАМ Пумас». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась победой каталонского клуба со счётом 6:0.
Голы в составе «Барселоны» забили футболисты Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Педри, который оформил дубль в этой встрече. Примечательно, что гол в этой игре стал дебютным для Левандовского в составе «Барселоны».
Напомним, новый розыгрыш испанской Примеры начнётся 12 августа. В матче первого тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Барселона» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча команд состоится 13 августа. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».
Комментарии
- 8 августа 2022
-
00:10
-
00:05
-
00:01
-
00:00
- 7 августа 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:37
-
23:37
-
23:32
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:58
-
22:46
-
22:44
-
22:44
-
22:35
-
22:21
-
22:15
-
22:04
-
21:59
-
21:58
-
21:45
-
21:33
-
21:31
-
21:23
-
21:07
-
21:05
-
20:57
-
20:56
Партнерский контент