«Рома» разгромила «Шахтёр» в товарищеском матче

Сегодня на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» в рамках товарищеской встречи принимала «Шахтёр» Д. Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0.



В первом тайме «волки» забили трижды: на 19-й минуте Лоренцо Пеллегрини отличился после передачи нападающего Тэмми Абрахама, а на 41-й англичанин вновь ассистировал – в этот раз на Джанлуку Манчини. В добавленное к первому тайму время Эфим Конопля срезал мяч в свои ворота, укрепив преимущество хозяев. На 59-й минуте Николо Дзаньоло забил гол с передачи Стефана Эль-Шаарави, а на 87-й Эдоардо Бове установил итоговый счёт матча – 5:0.



Следующую встречу «Рома» проведёт уже в рамках итальянской Серии А. В первом туре римляне встретятся с клубом «Салернитана» на выезде. Матч пройдёт 14 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.