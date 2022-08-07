«Рома» разгромила «Шахтёр» в товарищеском матче

Сегодня на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» в рамках товарищеской встречи принимала «Шахтёр» Д. Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
В первом тайме «волки» забили трижды: на 19-й минуте Лоренцо Пеллегрини отличился после передачи нападающего Тэмми Абрахама, а на 41-й англичанин вновь ассистировал – в этот раз на Джанлуку Манчини. В добавленное к первому тайму время Эфим Конопля срезал мяч в свои ворота, укрепив преимущество хозяев. На 59-й минуте Николо Дзаньоло забил гол с передачи Стефана Эль-Шаарави, а на 87-й Эдоардо Бове установил итоговый счёт матча – 5:0.
Следующую встречу «Рома» проведёт уже в рамках итальянской Серии А. В первом туре римляне встретятся с клубом «Салернитана» на выезде. Матч пройдёт 14 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.
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