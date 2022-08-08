Газзаев ответил на вопрос о возможном покорении Акинфеевым отметки в 1000 матчей

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение о возможном покорении отметки в 1000 матчей 36-летним российским голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.
«Акинфеев — легендарная личность. Этот человек с честью на протяжении всей своей карьеры демонстрирует высокий уровень мастерства. Так было в сборной России и по‑прежнему продолжается в ЦСКА. Игорь своим профессиональным отношением дает пример всем спортсменам, не только футболистам. Я его поздравляю с этим достижением и хочу пожелать провести еще как можно больше матчей. Главное, чтобы позволяло здоровье.
Реально ли Акинфееву провести 1000 матчей за карьеру? В этом нет ничего невозможного. Буффон, которому 44 года, до сих пор не завершил карьеру. С тем уровнем профессионализма, который есть у Акинфеева, эта отметка может ему покориться. Лишь бы травмы этому не помешали, а все остальное в его руках. Все‑таки в его карьере было несколько операций, он прошел очень сложный путь, но по‑прежнему демонстрирует свой высокий уровень», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
Напомним, накануне в матче с «Факелом» (3:1) Акинфеев стал абсолютным рекордсменом России по количеству матчей на высшем уровне – в еврокубках, чемпионате и Кубке страны, а также за сборную. Эта игра стала для него 818-й в карьере.
Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь».
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