Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев ответил на вопрос о возможном покорении Акинфеевым отметки в 1000 матчей

Газзаев ответил на вопрос о возможном покорении Акинфеевым отметки в 1000 матчей
Комментарии

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение о возможном покорении отметки в 1000 матчей 36-летним российским голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

«Акинфеев — легендарная личность. Этот человек с честью на протяжении всей своей карьеры демонстрирует высокий уровень мастерства. Так было в сборной России и по‑прежнему продолжается в ЦСКА. Игорь своим профессиональным отношением дает пример всем спортсменам, не только футболистам. Я его поздравляю с этим достижением и хочу пожелать провести еще как можно больше матчей. Главное, чтобы позволяло здоровье.

Реально ли Акинфееву провести 1000 матчей за карьеру? В этом нет ничего невозможного. Буффон, которому 44 года, до сих пор не завершил карьеру. С тем уровнем профессионализма, который есть у Акинфеева, эта отметка может ему покориться. Лишь бы травмы этому не помешали, а все остальное в его руках. Все‑таки в его карьере было несколько операций, он прошел очень сложный путь, но по‑прежнему демонстрирует свой высокий уровень», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, накануне в матче с «Факелом» (3:1) Акинфеев стал абсолютным рекордсменом России по количеству матчей на высшем уровне – в еврокубках, чемпионате и Кубке страны, а также за сборную. Эта игра стала для него 818-й в карьере.

Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь».

Мощнейший старт ЦСКА Федотова. Даже Акинфеев помог разгромить «Сочи»! Мощнейший старт ЦСКА Федотова. Даже Акинфеев помог разгромить «Сочи»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022