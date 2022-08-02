Матч «Рубин» — «Уфа» посетили 11 880 человек — больше, чем 6 из 8 игр РПЛ в 3-м туре

Вчера, 1 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 3-го тура Первой лиги между местным «Рубином» и «Уфой». Встреча закончилась со счётом 0:0 и собрала на трибунах местного стадиона 11 880 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Первой лиги на официальном сайте. По посещаемости казанский матч обошёл шесть из восьми игр, которые проходили в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в 3-м туре.

«Урал» 1:3 «Краснодар» («Екатеринбург Арена», 2997 зрителей. Здесь и далее — информация с сайта РПЛ)*

«Факел» 3:3 «Динамо» («Центральный стадион профсоюзов», 19 258).

«Зенит» 5:0 «Локомотив» («Газпром Арена», 35 163).

«Сочи» 2:1 «Ахмат» («Фишт», 3772)*

«Пари НН» 2:2 ЦСКА («Нижний Новгород», 11 847)*

«Спартак» 4:1 «Оренбург» («Открытие Банк Арена», 11 303).

«Крылья Советов» 1:1 «Торпедо» («Солидарность Самара Арена», 10 159)*

«Ростов» 1:0 «Химки» («Ростов Арена», 5313)*



* Для посещения матча требовалась карта болельщика (Fan ID).

Осторожно, в РПЛ завелись гориллы! Обзор 3-го тура. Премьер-лига несправедливости #12: