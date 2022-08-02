Матч «Рубин» — «Уфа» посетили 11 880 человек — больше, чем 6 из 8 игр РПЛ в 3-м туре

Вчера, 1 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 3-го тура Первой лиги между местным «Рубином» и «Уфой». Встреча закончилась со счётом 0:0 и собрала на трибунах местного стадиона 11 880 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Первой лиги на официальном сайте. По посещаемости казанский матч обошёл шесть из восьми игр, которые проходили в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в 3-м туре.
«Урал» 1:3 «Краснодар» («Екатеринбург Арена», 2997 зрителей. Здесь и далее — информация с сайта РПЛ)*
«Факел» 3:3 «Динамо» («Центральный стадион профсоюзов», 19 258).
«Зенит» 5:0 «Локомотив» («Газпром Арена», 35 163).
«Сочи» 2:1 «Ахмат» («Фишт», 3772)*
«Пари НН» 2:2 ЦСКА («Нижний Новгород», 11 847)*
«Спартак» 4:1 «Оренбург» («Открытие Банк Арена», 11 303).
«Крылья Советов» 1:1 «Торпедо» («Солидарность Самара Арена», 10 159)*
«Ростов» 1:0 «Химки» («Ростов Арена», 5313)*
* Для посещения матча требовалась карта болельщика (Fan ID).
Осторожно, в РПЛ завелись гориллы! Обзор 3-го тура. Премьер-лига несправедливости #12:
- 2 августа 2022
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:16
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:31
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:49
-
07:33
-
07:20
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:23
-
06:05
-
06:01
-
05:49
-
05:45
-
05:32
-
04:55
-
04:51
-
04:41
-
04:26
-
04:18
-
04:03