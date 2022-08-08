Арсен Адамов: всегда в Грозном чувствую поддержку

Российский защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился эмоциями после матча 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Игра завершилась со счетом 0:0.



«Здесь всегда очень тепло встречают. Кто‑то был рад, но кто‑то, может, не очень — это жизнь (улыбается). Если по игре в целом, то в меньшинстве было непросто. Не будь удаления, могли бы сыграть по‑другому и взять три очка. Да, было очень приятно, спасибо фанатскому сектору огромное. Всегда в Грозном чувствую поддержку — это очень приятный момент. Но в футболке «Зенита» играть хочется всегда, не только в Грозном. Могу сказать, что с каждой игрой и минутой, проведённой на поле чувствую себя все более уверенно, взаимопонимания с ребятами становится всё лучше и лучше», – приводит слова Адамова «Матч ТВ».