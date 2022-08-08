Игрок «Факела» Альшин: в РПЛ можно хорошо выступать против любой команды
Поделиться
Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о разгромном поражении воронежской команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским ЦСКА (1:4).
«В первом тайме были моменты, когда мы могли выбегать в контратаки лучше. Тяжело было. Немного повлияла жаркая погода. Мы низко оборонялись, плюс два нападающих было. Но им не оказали поддержку. Так что не назову этот матч идеальным с нашей стороны. Мы в итоге проиграли разгромно и заслуженно, но увидели по первому тайму, что в РПЛ можно хорошо выступать против любой команды», — приводит слова Альшина издание «Известия».
Напомним, после четырёх сыгранных туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав всего два очка.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
10:50
-
10:49
-
10:40
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:14
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:29
-
09:29
-
09:23
-
09:09
-
08:56
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:42
-
07:34
-
07:33
-
07:09
-
07:04
-
06:47
-
06:40
-
06:34
-
06:32
-
06:15
-
05:42
-
05:39
-
05:36
-
05:17
Партнерский контент