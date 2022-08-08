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Игрок «Факела» Альшин: в РПЛ можно хорошо выступать против любой команды

Игрок «Факела» Альшин: в РПЛ можно хорошо выступать против любой команды
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о разгромном поражении воронежской команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским ЦСКА (1:4).

«В первом тайме были моменты, когда мы могли выбегать в контратаки лучше. Тяжело было. Немного повлияла жаркая погода. Мы низко оборонялись, плюс два нападающих было. Но им не оказали поддержку. Так что не назову этот матч идеальным с нашей стороны. Мы в итоге проиграли разгромно и заслуженно, но увидели по первому тайму, что в РПЛ можно хорошо выступать против любой команды», — приводит слова Альшина издание «Известия».

Напомним, после четырёх сыгранных туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав всего два очка.

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