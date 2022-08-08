Игорь Смольников: игра с «Химками» — одна из лучших для «Торпедо» в этом сезоне

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников считает, что матч с «Химками» (1:3) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) стал для московской команды одним из лучших в нынешнем сезоне.

«Тяжело сказать, что не получается у «Торпедо». Надо сделать работу над ошибками. Первые 15 минут с «Химками» провели плохо, после пропущенного гола чуть разобрались. После пенальти достаточно хорошо действовали. Да и второй тайм хорошо начали. Были моменты, мы не использовали их сами. В итоге пропустили, и в конце уже был хаос. В принципе, 65 минут до второго гола «Химок» – это одна из лучших игр «Торпедо» в этом сезоне по содержанию. Просто надо сделать выводы и стараться играть весь матч до конца, до последней минуты», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Торпедо» набрало одно очко и занимает в турнирной таблице предпоследнее место (15-е из 16). 34-летний Смольников, ранее выступавший за команду в 2006–2007 годах, вернулся перед стартом нынешнего сезона.

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик: