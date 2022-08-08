Смольников: Бородюк сильно переживает? У «Торпедо» всё в рабочем режиме. Всё хорошо

Защитник московского «Торпедо» Игорь Смольников высказался о главном тренере команды Александре Бородюке.
«Бородюк внёс свои коррективы после первого тайма с «Химками», усилил игру. Александр Генрихович сильно переживает во время матчей? Не могу говорить, что происходит во время матча на скамейке, потому что меня там нет. В принципе, у нас всё в рабочем режиме. Думаю, всё хорошо», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
59-летний Бородюк, с 2002 по 2012 год входивший в тренерский штаб сборной России, во второй раз работает в «Торпедо». Первый заход специалиста в московскую команду случился в сезоне-2013/2014, когда Бородюк вывел коллектив в РПЛ, но решил не продлевать контракт. 23 марта 2021 года Бородюк вновь возглавил «Торпедо» и вновь вывел его в высший дивизион – по итогам сезона-2021/2022.
Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик:
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