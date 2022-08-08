Голевая перестрелка — в видеообзоре матча Кубка Италии «Монца» — «Фрозиноне»

В матче 1/32 финала Кубка Италии «Монца» принимала «Фрозиноне». Встреча проходила на стадионе «Комунале Бриантео» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Монца» в голевой перестрелке выбила «Фрозиноне» из Кубка Италии

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В первом тайме хозяева реализовали два 11-метровых удара — авторами голов стали Маттиа Валоти и Джанлука Капрари. Во втором тайме «Фрозиноне» смог совершить камбэк. На 52-й минуте отставание сократил Хамза Хоуди, а на 56-й Бенджамин Коне сумел сравнять счёт. Такой переворот в матче не надломил «Монцу», и команда смогла вновь выйти вперёд – на 83-й минуте Кристиан Гиткьяер установил итоговый счёт встречи – 3:2.

В 1/16 финала Кубка Италии «Монца» встретится с «Удинезе». Действующим победителем турнира является миланский «Интер».