В Госдуме отреагировали на слова Аршавина об отмене Fan ID через «Прямую линию» с Путиным

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова известного экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, который накануне заявил, что решить вопрос с отменой Fan ID можно только через «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. Свищёв заявил, что в сентябре будет обсуждаться эффективность введения Fan ID.

«Низкая посещаемость — не аргумент. Мы объявили две недели назад, что во второй половине сентября собираем футбольную общественность, где будут представители РФС, клубов, болельщиков, СМИ, Минспорта и Минцифры. Вся индустрия футбола будет приглашена для того, чтобы быть услышанными, чтобы понять, насколько эффективно внедрение закона о паспорте болельщика.

Сейчас господин Аршавин просто кинул клич, для того чтобы его услышали, увидели. Нужно опираться на достоверные факты. Сейчас через комитет мы запросили справки у РФС, у Минспорта. Запросили данные посещаемости прошлых сезонов, чтобы понять, насколько упал или повысился этот показатель. Запросили количество отказов и причины отказов для того, чтобы понять, насколько эффективно используется процедура.

В конце сентября все эти вопросы будут обсуждаться. Мы приглашаем Аршавина на встречу. Со всем его опытом и авторитетом он сможет заявить, эффективно или нет был внедрён закон.

Почему посещаемость стоит обсуждать только в сентябре? Сейчас чемпионат только начался. Много людей в отпусках. Мы не сможем собрать всех специалистов для того, чтобы эффективно обсудить работу системы или принимать какие-то решения», — приводит слова Свищёва Legalbet.