Уткин — о травме Мозеса: удар для «Спартака». У Виктора была ключевая роль при Абаскале
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Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал травму нигерийского полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса. 31-летний футболист пропустит около полугода и перенесёт операцию.
«Серьёзный удар, конечно. У него была совершенно новая роль при Абаскале, и роль ключевая, собственно, и делавшая из «Спартака» команду-трансформер (ну или, по терминологии самого тренера, — команду-хамелеон).
Впрочем, на одном ведь игроке все перестроения основываться не могут. Надеюсь, это была не последняя из новых для «Спартака» идей Абаскаля. Надеюсь — потому что пока за его работой было здорово интересно смотреть», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Виктор Мозес покидает «Екатеринбург Арену» на костылях. Видеоролик:
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