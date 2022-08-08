Далалоян, взявший золото ОИ после разрыва ахилла, дал совет Виктору Мозесу
Поделиться
Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян обратился к полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу. Нигериец порвал ахилл и выбыл на шесть месяцев. 26-летний Далалоян после порванного ахилла выиграл олимпийское золото.
«Первый совет в случае с такой травмой: максимально быстро сделать операцию, сшить ахилл. Чем больше времени проходит после получения травмы, тем тяжелее его стянуть и потом сшить.
Многое зависит от сложности разрыва. Можно порвать ахилл полностью, а можно частично. В большинстве случаев при разрыве ахилла люди восстанавливаются от восьми до 13 месяцев. Это очень сложная ситуация для спортсменов», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».
Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик:
Комментарии
- 8 августа 2022
-
15:24
-
15:23
-
15:21
-
15:12
-
15:03
-
14:53
-
14:52
-
14:42
-
14:18
-
14:11
-
14:04
-
13:52
-
13:31
-
13:23
-
13:04
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:46
-
12:38
-
12:34
-
12:33
-
12:14
-
12:09
-
12:07
-
11:55
-
11:54
-
11:52
-
11:44
-
11:31
-
11:28
-
11:26
-
11:10
-
11:08
-
11:00
Партнерский контент