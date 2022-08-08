Далалоян, взявший золото ОИ после разрыва ахилла, дал совет Виктору Мозесу

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян обратился к полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу. Нигериец порвал ахилл и выбыл на шесть месяцев. 26-летний Далалоян после порванного ахилла выиграл олимпийское золото.

«Первый совет в случае с такой травмой: максимально быстро сделать операцию, сшить ахилл. Чем больше времени проходит после получения травмы, тем тяжелее его стянуть и потом сшить.



Многое зависит от сложности разрыва. Можно порвать ахилл полностью, а можно частично. В большинстве случаев при разрыве ахилла люди восстанавливаются от восьми до 13 месяцев. Это очень сложная ситуация для спортсменов», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик: