Немецкий гимнаст: Далалоян в апреле порвал ахилл, а теперь выиграл золото. Это безумие
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Немецкий гимнаст Филипп Хердер после командного многоборья на Олимпийских играх отметил выступление россиянина Артура Далалояна, который вместе со своей командой завоевал золото.
«Далалоян в апреле порвал ахилл, а сейчас со сборной России он завоёвывает золото в гимнастике на Олимпийский играх. Это какое-то безумие. Отдаю ему должное», — приводит слова Хердера Bild.
Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал седьмым.
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