Мостовой — о Шалимове: придёт другой тренер, и «Урал» будет отбиваться всей командой

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

«Я не удивлён. Четыре поражения на старте. Уже разговоры шли, что после «Спартака» уволят или после следующего матча. Примеров было много, когда команды в конце сезона вылетают, а тренера не убирают. Если понимаете, о чём я.



Здесь было понятно изначально: 11 человек в составе и два в запасе. Есть Бикфалви, который тянет команду несколько лет, но он не робот же. Им бы хотя бы человека четыре. Придёт другой — будут в другой манере играть: будут отбиваться всей командой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Урал» под руководством Шалимова проиграл во всех четырёх стартовых матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Мостовой отреагировал на назначение в «Спартак» Абаскаля. Видеоролик: