Гильермо Варела впервые раскрыл обстоятельства своего ухода из «Динамо»

Защитник Гильермо Варела рассказал об уходе из «Динамо» и заключении соглашения с «Фламенго».
«Когда получаешь предложение от «Фламенго», очень трудно отказаться. Кроме того, ФИФА предоставила право выезда из России легионерам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как получил предложение.
Что касается позиции «Динамо», не буду говорить об этом, потому что у меня есть уважение. Я понимаю, что уход легионеров — непростая ситуация, но это проблема «Динамо» и ФИФА. Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать по предписаниям ФИФА.
Время, проведённое в России, было невероятным. У меня остались хорошие воспоминания, которые ничто не омрачит. Ко мне всегда хорошо относились и проявляли уважение. Я понимаю, что болельщики злятся, потому что слышали другую версию, но я не убежал. Я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», — приводит слова Варелы Yahoo Esportes Brasil.
- 8 августа 2022
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