Ребров: игроков, как Мозес, в РПЛ встретишь не так часто. Тем обиднее серьёзная травма
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику команды Виктору Мозесу, у которого ранее было диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
«Футболистов, как Мозес, в нашем чемпионате встретишь не так часто. Тем обиднее серьёзная травма. Такие вещи вовремя не случаются. Ждём тебя, Витя! Здоровья», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения футболисту предстоит перенести операцию. На восстановление Мозесу потребуется около шести месяцев.
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