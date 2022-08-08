«Борнмут» приобрёл защитника «Фейеноорда» Сенеси
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25-летний аргентинский защитник Маркос Сенеси перешёл из нидерландского «Фейеноорда» в английский «Борнмут», сообщает официальный сайт «вишен».
Контракт заключён на четыре года. По данным портала Transfermarkt, Сенеси обошёлся «Борнмуту» в € 15 млн.
Защитник перешёл в «Фейеноорд» из аргентинского «Сан-Лоренсо» (72 игры за клуб) в сентябре 2019 года. За роттердамцев Сенеси провёл 116 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передач. В июне этого года он дебютировал за сборную Аргентины в товарищеском матче с Эстонией.
В 1-м туре АПЛ «Борнмут» переиграл бирмингемскую «Астон Виллу» — 2:0. Голы на счету Хефферсона Лермы и Кифера Мура. В матче следующего тура «вишни» встретятся с действующим чемпионом, «Манчестер Сити».
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