«Борнмут» приобрёл защитника «Фейеноорда» Сенеси

25-летний аргентинский защитник Маркос Сенеси перешёл из нидерландского «Фейеноорда» в английский «Борнмут», сообщает официальный сайт «вишен».

Контракт заключён на четыре года. По данным портала Transfermarkt, Сенеси обошёлся «Борнмуту» в € 15 млн.

Защитник перешёл в «Фейеноорд» из аргентинского «Сан-Лоренсо» (72 игры за клуб) в сентябре 2019 года. За роттердамцев Сенеси провёл 116 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передач. В июне этого года он дебютировал за сборную Аргентины в товарищеском матче с Эстонией.

В 1-м туре АПЛ «Борнмут» переиграл бирмингемскую «Астон Виллу» — 2:0. Голы на счету Хефферсона Лермы и Кифера Мура. В матче следующего тура «вишни» встретятся с действующим чемпионом, «Манчестер Сити».