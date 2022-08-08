Дмитрий Селюк дал совет сыну Сергея Юрана

Футбольный агент Дмитрий Селюк дал совет защитнику «Химок» Артёму Юрану, который является сыном главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана.

«К детям нужно относиться трогательно и осторожно, я это понимаю, потому что у меня у самого есть сын. Но Сергей Юран делает медвежью услугу своему сыну. Да, может быть, Артём талантливый парень, но мой ему совет: не иди туда, где тренирует папа, а шагай своим путём, и тогда из тебя получится футболист. Интересно, Артём сам уйдет или уйдёт вместе с папой», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее стало известно, что «Химки» в ближайшее время могут расторгнуть контракт с Сергеем Юраном. Специалист возглавил команду по ходу прошлого сезона.