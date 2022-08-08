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Дмитрий Селюк дал совет сыну Сергея Юрана

Дмитрий Селюк дал совет сыну Сергея Юрана
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Футбольный агент Дмитрий Селюк дал совет защитнику «Химок» Артёму Юрану, который является сыном главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана.

«К детям нужно относиться трогательно и осторожно, я это понимаю, потому что у меня у самого есть сын. Но Сергей Юран делает медвежью услугу своему сыну. Да, может быть, Артём талантливый парень, но мой ему совет: не иди туда, где тренирует папа, а шагай своим путём, и тогда из тебя получится футболист. Интересно, Артём сам уйдет или уйдёт вместе с папой», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее стало известно, что «Химки» в ближайшее время могут расторгнуть контракт с Сергеем Юраном. Специалист возглавил команду по ходу прошлого сезона.

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