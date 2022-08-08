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«Валенсия» объявила о переходе вингера Гонсалу Гедеша в «Вулверхэмптон»

«Валенсия» объявила о переходе вингера Гонсалу Гедеша в «Вулверхэмптон»
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Португальский вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш перешёл в «Вулверхэмптон», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 32 млн без учёта бонусов.

Напомним, Гедеш выступал за «Валенсию» с 2017 года. Тогда португальский футболист перешёл в испанскую команду на правах аренды, а через год заключил полноценное соглашение с «Валенсией». В прошлом сезоне Гедеш принял участие в 36 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее вингер выступал за «Бенфику» и «Пари Сен-Жермен».

С 2016 года Гедеш вызывается в национальную команду Португалии. В составе сборной футболист — победитель Лиги наций УЕФА (2019).

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