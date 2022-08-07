Вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш может оказаться в английской Премьер-лиге

Португальский вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш в скором времени покинет команду. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, ссылаясь на слова главного тренера испанской команды Дженнаро Гаттузо, следующим местом проведения карьеры игрока станет английская Премьер-лига.



«В клубе мне сказали, что они получили огромное предложение по Гедешу от клуба Премьер-лиги» — передает слова Гаттузо инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 25-летний Гонсалу Гедеш провёл 36 игр. На его счету 11 голов и 6 голевых передач. Ранее появлялась информация, что итальянская «Рома» предлагала за португальца € 20 млн и своего вингера Карлеса Переса.

Экс-тренер «Спартака» Эмери показал неприличный жест фанатам