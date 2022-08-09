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«Ирония понятна». Одоевский — о признании лучшим игроком матча «Ахмат» — «Зенит»

«Ирония понятна». Одоевский — о признании лучшим игроком матча «Ахмат» — «Зенит»
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19-летний вратарь «Зенита» Даниил Одоевский отреагировал на признание лучшим игроком матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ахматом» (0:0) по версии болельщиков санкт-петербургского клуба.

«Поддержка приятна, ирония понятна, критика объективна. Спасибо болельщикам, тренерам и команде», — написал Одоевский в социальных сетях.

Напомним, голкипер получил прямую красную карточку в матче с грозненским клубом и был удалён на 41-й минуте встречи. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был вынужден снимать с игры Андрея Мостового, выпустив вместо него вратаря Михаила Кержакова.

«Зенит» в четырёх матча набрал восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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