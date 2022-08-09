Главный тренер «Динамо» Йоканович: Клопп или Гвардиола? Карпин!

53-летний сербский наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович сделал неожиданный выбор между двумя именитыми специалистами, а также рассказал о своих принципах в футболе на простых примерах.
«Играть по счёту или всегда играть в свой футбол? Невозможно всегда играть в свой футбол. Нужно быть гибким, умным, правильно интерпретировать ситуацию, обстановку в игре. Если идет 90‑я минута, а вы ведёте 1:0, то нужно прикончить игру, а не идти за вторым голом. Всё зависит от ситуации в игре, от обстоятельств. То, как вы играете в первые пять минут, отличается от того, как вы проводите заключительную пятиминутку.
Рискованный пас от вратаря, но с потенциалом развить атаку, или просто безадресный вынос? Рискованный пас.
Скорость бега или скорость мысли? Скорость мысли, конечно же. Футбол – это не просто беготня и удары по мячу.
Хорошая игра или хороший результат? Пускай немного повезет, главное – выиграть.
Побольше тренировок или побольше трансферов? Побольше тренировок.
5:4 или 1:0? И там, и там ведь счет в нашу пользу? Тогда все равно. Вы имеете в виду, что оба раза выиграем мы? Тогда не проблема. Получу удовольствие в любом случае.
Клопп или Гвардиола? Карпин», — сказал Йоканович в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».
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