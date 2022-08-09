В «Шахтёре» допустили, что Роберто Де Дзерби может вернуться в клуб
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Спортивный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о решении Роберто Де Зерби покинуть Украину.
«Я понимаю его выбор. Роберто — хороший человек, и когда он сказал мне, что хочет расторгнуть контракт, я пообещал ему, что мы встретимся снова. Моя дверь всегда будет для него открыта. Я уверен, что это было не «прощай», а до свидания», — приводит слова Срны Corriere dello Sport.
Напомним, Де Дзерби возглавлял «Шахтёр» с 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года, однако, из-за ситуации в Украине стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Специалист привёл «Шахтёр» к победе в Суперкубке Украины.
Новый главным тренером донецкого «Шахтёра» стал Игор Йовичевич.
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