Зинченко попал в символическую сборную 1-го тура АПЛ по версии WhoScored

Популярный статистический интернет-портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков первого тура чемпионата Англии сезона-2022/2023.

Наивысшую оценку среди всех попавших футболистов в символическую сборную получил 27-летний сербский нападающий «Фулхэма» Александр Митрович (9,1), оформивший дубль в ворота «Ливерпуля» (2:2). Примечательно, что в составе оказался и дебютант «Арсенала» Александр Зинченко, отметившийся результативным пасом в первом же матче за новый клуб с «Кристал Пэлас» (0:2).

Сборная 1-го тура АПЛ: Эдуард Менди («Челси», 7,7), Бен Уайт («Арсенал», 7,7), Фабиан Шер («Ньюкасл Юнайтед», 8,7), Ллойд Келли («Борнмут», 8,2), Александр Зинченко («Арсенал», 8,1), Эмерсон («Тоттенхэм Хотспур», 7,6), Жоэлинтон («Ньюкасл Юнайтед», 8,7), Деян Кулушевски («Тоттенхэм Хотспур», 8,6), Джек Харрисон («Лидс Юнайтед», 7,9), Александр Митрович («Фулхэм», 9,1), Дэнни Уэлбек («Брайтон энд Хоув Альбион», 8,2).

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