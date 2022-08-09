Жозе Моуринью обратился к украинцам после матча с «Шахтёром»
Поделиться
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к украинцам после товарищеского матча с донецким «Шахтёром» (5:0).
«Конечно, все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинских людей. Что бы я хотел сказать украинцам? Я не знаю, что сказать… Считаю, что они демонстрируют, насколько сплочены, смелые и дружные. И здесь нечего добавить.
Конечно, мы все знаем, чего хотим, а мы хотим того же, что и все. Хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться ещё чаще, – сказал Моуринью на Youtube-канале «Шахтёра».
Новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа. Прошлый сезон УПЛ был завершён досрочно и победителем стал «Шахтёр».
Комментарии
- 9 августа 2022
-
05:01
-
04:50
-
04:46
-
04:33
-
04:28
-
04:03
-
03:57
-
03:50
-
03:31
-
03:27
-
03:16
-
03:11
-
02:59
-
02:50
-
02:42
-
02:28
-
02:23
-
02:08
-
01:58
-
01:35
-
01:32
-
01:17
-
01:17
-
00:59
-
00:58
-
00:38
-
00:08
- 8 августа 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:25
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:40
Партнерский контент