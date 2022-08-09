Жозе Моуринью обратился к украинцам после матча с «Шахтёром»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к украинцам после товарищеского матча с донецким «Шахтёром» (5:0).

«Конечно, все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинских людей. Что бы я хотел сказать украинцам? Я не знаю, что сказать… Считаю, что они демонстрируют, насколько сплочены, смелые и дружные. И здесь нечего добавить.

Конечно, мы все знаем, чего хотим, а мы хотим того же, что и все. Хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться ещё чаще, – сказал Моуринью на Youtube-канале «Шахтёра».

Новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа. Прошлый сезон УПЛ был завершён досрочно и победителем стал «Шахтёр».