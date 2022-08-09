Экс-голкипер «МЮ» Ромеро перешёл в «Бока Хуниорс»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро перешёл в аргентинский «Бока Хуниорс», сообщает пресс-служба клуба.
«Физически я в порядке, у меня была возможность тренироваться в Аргентине. Я благодарен Чики Тапиа, думаю, что если тренер определит, что должен провести мини-предсезонку, то проблем не будет», — рассказал Ромеро пресс-службе команды.
Ромеро перешёл в «Венецию» на правах свободного агента. Она была его последним клубом. По окончании сезона у голкипера истёк контракт с «Манчестер Юнайтед». Напомним, аргентинский вратарь имеет ещё один опыт выступления в Серии А. Ромеро провёл за «Сампдорию» 42 матча в чемпионате Италии.
За предыдущий же клуб у него 16 матчей и 33 пропущенных мяча. Его контракт с командой завершился 1 июля 2022 года.
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