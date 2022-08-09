Александр Кержаков высказался о возможном разрешении пива на стадионах

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков высказался о возможном разрешении пива на спортивных стадионах во время матчей Российской Премьер-Лиги.



«Не сказать, что я фанат пива, но примеры с матчей чемпионата мира показывают, что проблем, в принципе, никаких не будет. Я не считаю, что это популяризация напитка, потому что во многих европейских странах пиво на стадионах воспринимают нормально. Плюс это хорошие дополнительные деньги в бюджет клуба на его развитие.



Если кто-то хочет выпить, он и до игры может всё сделать, в чём проблема? Продавайте тогда на играх пластиковые стаканы. Я не вижу отличия нынешних болельщиков от тех, что были на чемпионате мира – 2018 или раньше, когда продавали пиво. Что тогда я не видел валяющихся между трибунами людей, что сейчас. Что тогда были стычки, что сейчас они происходят. Нет проблем, что кто-то выпивает до того, как зайти на стадион. Мы видим, как выпивают в барах. Какая разница? Человек пройдёт сто метров и уже окажется на стадионе», – приводит слова Кержакова Metaratings.

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