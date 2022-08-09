Дешам уверен, что Погба сыграет на чемпионате мира в Катаре

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не сомневается в том, что полузащитник Поль Погба сможет восстановиться и принять участие в чемпионате мира в Катаре.

«Мы говорим об очень востребованных игроках. Два ведущих игрока центра поля, Погба и Канте, у которых большой опыт. Это лидеры. Но сейчас есть необходимость подготовки более молодых игроков на перспективу. Конечно, я нахожусь в контакте с Полем. Его участие в грядущем чемпионате мира не вызывает сомнений. Чтобы узнать, будет ли он вызван в сборную, вам придётся дождаться окончательного списка, это касается всех футболистов.

Слухи о приходе Зидана на моё место? Я всегда ставил сборную Франции выше себя, превыше всего. Сегодня это место не свободно, так как я занимаю его со своим персоналом», — приводит слова Дешама Marca.

Напомним, Погба отказался от операции и сделал выбор в пользу консервативного лечения травмы, чтобы успеть принять участие в чемпионате мира в Катаре.

Погба отказался ставить автограф на футболке «МЮ» для фаната.