Определились все участники 1/16 финала Кубка Италии

Завершились все матчи 1/32 финала Кубка Италии по футболу сезона-2022/2023. По итогам матчей определились все пары соперников на стадии 1/16 финала турнира:

При этом важно отметить, что «Милан», «Интер», «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио» проходят стадию 1/16 финала автоматически, так как эти клубы начинают своё выступление в турнире с 1/8 финала.

Матчи 1/16 финала Кубка Италии пройдут в период с 18 по 20 октября. Победителем прошлогоднего розыгрыша турнира стал миланский «Интер», обыгравший в финале «Ювентус» (4:2 после дополнительного времени).