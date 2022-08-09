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Определились все участники 1/16 финала Кубка Италии

Определились все участники 1/16 финала Кубка Италии
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Завершились все матчи 1/32 финала Кубка Италии по футболу сезона-2022/2023. По итогам матчей определились все пары соперников на стадии 1/16 финала турнира:

  • «Парма» — «Бари»
  • «Специя» — «Брешия»
  • «Болонья» — «Кальяри»
  • «Удинезе» — «Монца»
  • «Модена» — «Кремонезе»
  • СПАЛ — «Дженоа»
  • «Сампдория» — «Асколи»
  • «Торино» — «Читтаделла»

При этом важно отметить, что «Милан», «Интер», «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио» проходят стадию 1/16 финала автоматически, так как эти клубы начинают своё выступление в турнире с 1/8 финала.

Матчи 1/16 финала Кубка Италии пройдут в период с 18 по 20 октября. Победителем прошлогоднего розыгрыша турнира стал миланский «Интер», обыгравший в финале «Ювентус» (4:2 после дополнительного времени).

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