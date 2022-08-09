Источник: «Барселона» продала ещё 25% прав на Barca Studios

Испанская «Барселона» активировала четвёртый экономический рычаг, продав 25% прав на Barca Studios (медиаслужба команды) за € 100 млн группе GDA Luma. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Radio Barcelona.

Несколько дней назад «Барселона» продала 24,5% прав на Barca Studios компании Socios.com также за € 100 млн. Продажа 25% прав будет четвёртым экономическим рычагом, который клуб активирует этим летом. Ранее также были проданы будущие доходы команды от телетрансляций. По сведениям источника, даже после активации четырёх экономических рычагов клуб будет вынужден добиться снижения зарплат футболистов на € 30–40 млн. На снижение зарплат уже согласились Жерар Пике и Серхио Бускетс.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик: