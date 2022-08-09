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Кечинов: со стороны отставка Юрана из «Химок» выглядит странно. Команда играла зрелищно

Кечинов: со стороны отставка Юрана из «Химок» выглядит странно. Команда играла зрелищно
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новость об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок». По его мнению, увольнение специалиста выглядит странно, ведь подмосковная команда показывала интересный футбол.

«Со стороны отставка Юрана из «Химок» выглядит странно. «Химки» удачно стартовали в РПЛ, результативно играли и показывали хороший футбол, создавали моменты. Очень зрелищно играли. Для меня это странновато. Думаю, что произошли какие-то разногласия между руководством и Сергеем Юраном.

Что касается возможной кандидатуры на пост главного тренера, Николай Писарев — опытный тренер, входит в тренерский штаб сборной России. Нормальная, достойная кандидатура», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

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