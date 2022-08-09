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«Арсенал» хочет подписать Тонали, «Милан» просит за игрока € 55 млн

«Арсенал» хочет подписать Тонали, «Милан» просит за игрока € 55 млн
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Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Милана» Сандро Тонали. Наставник итальянской команды Стефано Пиоли не хочет, чтобы футболиста продавали, однако в клубе готовы отпустить хавбека за € 55 млн. Об этом сообщает Calciomercato.

22-летний Тонали — воспитанник «Брешии», он оказался в академии клуба в 12-летнем возрасте. В сентябре 2020-го Сандро был арендован «Миланом» на сезон за € 10 млн, а затем выкуплен за € 6,9 млн. В составе миланского клуба футболист в 82 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. По итогам сезона-2021/2022 Тонали в составе «Милана» стал чемпионом Италии.

Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города. Видеоролик:

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