В «Химках» опровергли новость, что Юрана уволили из-за отказа выпустить на поле Садыгова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, что Сергей Юран был уволен с поста главного тренера команды за отказ выпустить на поле нападающего Илью Садыгова — сына главного инвестора клуба.
«Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов. Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
53-летний Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, сумев с командой сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в стыковых матчах. В нынешнем сезоне химчане с семью очками в четырёх турах идут на седьмой позиции турнирной таблицы.
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