В «Химках» подтвердили, что Николай Писарев возглавит команду после отставки Юрана

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что новым главным тренером клуба станет Николай Писарев.

«Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим. Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

53-летний Писарев в настоящее время работает помощником Валерия Карпина в сборной России. В качестве главного тренера специалист работал в молодёжной сборной России, «Олимпийце» (ныне — «Пари НН») и «Екатеринодаре». Писарев в «Химках» займёт вакантный пост после увольнения Сергея Юрана.

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