В «Химках» заявили, что увольнение Юрана не связано со скандальным матчем с «Крыльями»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, что увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды связано со скандальным матчем с «Крыльями Советов» и «делом арбитра Матюнина».

«Что касается скандального матча с «Крыльями», то тут тоже никак не связано. Я не понимаю, почему скандал организовался в принципе. Какая-то странная история», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что Юран был замешан в ситуации с предвзятым судейством Матюнина, поэтому перед «Химками» поставили требование — если клуб не хочет официальных санкций, нужно уволить всех фигурантов скандала.

После скандального матча «Химок» с «Крыльями» проверка судейства Матюнина установила, что арбитр допустил девять существенных ошибок в пользу подмосковной команды и только одну в пользу самарцев.