Переход Арнаутовича в «МЮ» может сорваться из-за расистских скандалов игрока

Переход австрийского нападающего итальянской «Болоньи» Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» может сорваться из-за расистских скандалов игрока, сообщил журналист Давид Амойал в социальной сети.



По информации Амойала, в английском клубе недовольны тем, что все расистские скандалы австрийца были подняты на всеобщее обозрение именно сейчас. Этот фактор может привести к тому, что англичане откажутся от подписания.



Напомним, ранее австрийский форвард уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Прошлый сезон игрок провёл в «Болонье». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.

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