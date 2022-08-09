Экс-девушка Гиггза сообщила об изменах бывшего футболиста с восемью другими женщинами

Кейт Гревилл, бывшая девушка валлийского экс-футболиста Райана Гиггза, рассказала о романах валлийца в период их совместной жизни, сообщает WalesOnline.
По информации источника, Гревилл утверждает, что располагает доказательствами того, что футболист имел романы с восемью другими женщинами, когда они были вместе. Напомним, ранее Гревилл обвинила Гиггза в избиении и контролирующем поведении, а также в нанесении телесных повреждений её сестре, Эмме Гревилл. На данный момент судебный процесс по этому делу продолжается.
Гиггз должен был предстать перед судом в январе, но дело было отложено из-за пандемии. Бывший футболист находится под условным залогом и не должен связываться с Кейт или Эммой Гревилл или приходить по любому адресу, где они находятся.
- 9 августа 2022
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