Тимо Вернер перешёл в «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Тимо Вернера из лондонского «Челси». Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. Вернер будет выступать за «РБ Лейпциг» под 11-м номером.

«Я очень рад снова играть за «РБ Лейпциг». Это было прекрасное время с 2016 по 2020 год, когда мы стали настоящей сенсацией лиги. Тогда я достойно попрощался с командой. Но всё это в прошлом, потому что «РБ Лейпциг», как и я, не стоял на месте в своём развитии», — отметил Вернер.

Вернер — воспитанник «Штейнхальденфельда» и «Штутгарта», из которого он перешёл в «РБ Лейпциг» в 2016 году. За «красных быков» Тимо в 156 матчах забил 90 голов и отдал 40 результативных передач. В 2020-м он был продан в «Челси» за € 53 млн (информация Transfermarkt). Лондонская карьера Вернера не оказалась успешной: он не стал игроком стартового состава, а в 89 матчах забил лишь 23 раза и отдал 21 голевую передачу.