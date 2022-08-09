Кузнецов: можно попробовать решить вопрос с Fan ID через «Прямую линию» с президентом

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на слова экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее бывший игрок заявил, что вопрос с паспортом болельщика (Fan ID) может решить только президент России.
«Болельщики нужны российскому футболу. Вы видите, какая ситуация произошла: фанаты перестали ходить на стадионы. Понятно, что закон этот уже ввели, но можно попробовать решить вопрос с Fan ID через «Прямую линию» с президентом. Даже если не получится, то надо пытаться. Один вариант не получился, надо попробовать второй. Не получился второй — давайте пробовать третий. Нужны аргументы, убеждающие, что отмена закона о Fan ID пойдёт на пользу нашему футболу и фанатскому движению», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 9 августа 2022
-
20:15
-
20:15
-
19:59
-
19:41
-
19:37
-
19:37
-
19:15
-
18:54
-
18:52
-
18:46
-
18:40
-
18:31
-
18:18
-
18:08
-
18:00
-
17:59
-
17:48
-
17:43
-
17:38
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:06
-
16:55
-
16:52
-
16:38
-
16:27
-
16:26
-
16:11
-
16:03
-
15:53
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:27