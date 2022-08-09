Кузнецов: можно попробовать решить вопрос с Fan ID через «Прямую линию» с президентом

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на слова экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее бывший игрок заявил, что вопрос с паспортом болельщика (Fan ID) может решить только президент России.

«Болельщики нужны российскому футболу. Вы видите, какая ситуация произошла: фанаты перестали ходить на стадионы. Понятно, что закон этот уже ввели, но можно попробовать решить вопрос с Fan ID через «Прямую линию» с президентом. Даже если не получится, то надо пытаться. Один вариант не получился, надо попробовать второй. Не получился второй — давайте пробовать третий. Нужны аргументы, убеждающие, что отмена закона о Fan ID пойдёт на пользу нашему футболу и фанатскому движению», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.