«Виктория Пльзень», «Црвена Звезда» и «Маккаби Х» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов

Сегодня состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которых «Виктория Пльзень», «Црвена Звезда» и «Маккаби Х» прошли в раунд плей-офф турнира.
«Виктория Пльзень» принимала дома молдавский «Шериф». Хозяева забили на 10-й минуте благодаря усилиям Яна Климента. На 47-й минуте нападающий гостей Ибрахим Рашид реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. На 61-й минуте полузащитник «Виктории» Джон Москера установил итоговый счёт матча – 2:1. Первая игра команд также завершилась со счётом 2:1 в пользу чешской команды. Благодаря итогам двух встреч «Виктория Пльзень» прошла в следующий этап Лиги чемпионов.
«Маккаби Х» гостил у кипрского «Аполлона Л». Хозяева забили дважды – на 19-й минуте отличился Эрвин Онгеда, а на 26-й Исраэль Коль. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев, но из-за результата первой игры, в которой сильнее оказался «Маккаби Х» (4:0), дальше прошёл израильский клуб.
В другой встрече «Црвена Звезда» играла на выезде против ереванского «Пюника». Сербский клуб смог отличиться на 44-й минуте, когда Гелор Канга реализовать пенальти. На 60-й Милан Павков увеличил преимущество своей команды – 2:0. По сумме двух матчей с общим счётом 7:0 (первая игра завершилась 5:0) дальше прошла «Црвена Звезда».
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