Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Виктория Пльзень», «Црвена Звезда» и «Маккаби Х» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов

«Виктория Пльзень», «Црвена Звезда» и «Маккаби Х» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которых «Виктория Пльзень», «Црвена Звезда» и «Маккаби Х» прошли в раунд плей-офф турнира.

«Виктория Пльзень» принимала дома молдавский «Шериф». Хозяева забили на 10-й минуте благодаря усилиям Яна Климента. На 47-й минуте нападающий гостей Ибрахим Рашид реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. На 61-й минуте полузащитник «Виктории» Джон Москера установил итоговый счёт матча – 2:1. Первая игра команд также завершилась со счётом 2:1 в пользу чешской команды. Благодаря итогам двух встреч «Виктория Пльзень» прошла в следующий этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
09 августа 2022, вторник. 20:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
2 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Климент – 10'   1:1 Рашид – 47' (пен)   2:1 Москера – 61'
Удаления: нет / Эвангелу – 86'

«Маккаби Х» гостил у кипрского «Аполлона Л». Хозяева забили дважды – на 19-й минуте отличился Эрвин Онгеда, а на 26-й Исраэль Коль. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев, но из-за результата первой игры, в которой сильнее оказался «Маккаби Х» (4:0), дальше прошёл израильский клуб.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
09 августа 2022, вторник. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
Окончен
2 : 0
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Онгенда – 19'   2:0 Коль – 26'

В другой встрече «Црвена Звезда» играла на выезде против ереванского «Пюника». Сербский клуб смог отличиться на 44-й минуте, когда Гелор Канга реализовать пенальти. На 60-й Милан Павков увеличил преимущество своей команды – 2:0. По сумме двух матчей с общим счётом 7:0 (первая игра завершилась 5:0) дальше прошла «Црвена Звезда».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
09 августа 2022, вторник. 20:00 МСК
Пюник
Ереван, Армения
Окончен
0 : 2
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Канга – 44' (пен)   0:2 Павков – 60'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022