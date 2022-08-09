Озобич: для меня Дзюба был хорошим парнем, с ним здорово было общаться

Бывший полузащитник московского «Спартака» Филип Озобич, выступающий за «Карабах», поделился воспоминаниями о работе в стане красно-белых с форвардом Артёмом Дзюбой.
«Дзюба похож на Ибрагимовича — большой, не быстрый, но техничный. Я сразу понял, что это хороший футболист и будущая звезда. Артём ещё тогда много шутил, не замолкал ни на секунду. Он смешной, веселый и хороший парень, с ним здорово было общаться.
Для меня Дзюба был хорошим парнем. Было ещё одно веселое видео с ним… Артём там ещё повторял: «Володя, Володя! Бросай этого, бери того, он два автогола забил».
Если Дзюба перейдёт в «Карабах», точно сделает разницу. Единственное, что зарплата высокая у него. Придётся тогда часть отдавать из своей (смеётся). Если серьёзно, Артём ещё может играть на высоком уровне. Ему 34 сейчас? Сегодня карьера футболиста длится дольше, и он ещё проявит себя», — приводит слова Озобича «Матч ТВ».
- 10 августа 2022
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:18
-
00:11
-
00:04
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:17
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:43
-
21:42
-
21:35
-
21:27
-
21:19
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:47