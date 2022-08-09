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Озобич: для меня Дзюба был хорошим парнем, с ним здорово было общаться

Озобич: для меня Дзюба был хорошим парнем, с ним здорово было общаться
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Филип Озобич, выступающий за «Карабах», поделился воспоминаниями о работе в стане красно-белых с форвардом Артёмом Дзюбой.

«Дзюба похож на Ибрагимовича — большой, не быстрый, но техничный. Я сразу понял, что это хороший футболист и будущая звезда. Артём ещё тогда много шутил, не замолкал ни на секунду. Он смешной, веселый и хороший парень, с ним здорово было общаться.

Для меня Дзюба был хорошим парнем. Было ещё одно веселое видео с ним… Артём там ещё повторял: «Володя, Володя! Бросай этого, бери того, он два автогола забил».

Если Дзюба перейдёт в «Карабах», точно сделает разницу. Единственное, что зарплата высокая у него. Придётся тогда часть отдавать из своей (смеётся). Если серьёзно, Артём ещё может играть на высоком уровне. Ему 34 сейчас? Сегодня карьера футболиста длится дольше, и он ещё проявит себя», — приводит слова Озобича «Матч ТВ».

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