Футболистка сборной России: было не по кайфу смотреть Евро, мы могли побеждать эти команды
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Футболистка сборной России Маргарита Черномырдина высказалась о недопуске национальной команды на женский чемпионат Европы — 2022.
«Чемпионат Европы – это для нас болезненная тема. Мы должны были там участвовать, присутствовать внутри этих стадионов, чувствовать поддержу не только российских болельщиков, но и всех остальных. Очень грустно думать о том, что мы могли там быть.
Мне было не по кайфу смотреть матчи, поскольку я понимала, что мы могли там играть и побеждать эти команды. Есть ощущение несправедливости. Вместо Португалии должны были участвовать мы. Им ещё повезло, что у них была более проходная группа. На это было очень печально смотреть», — сказала Черномырдина в эфире радио «Москва FM».
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