Филип Озобич назвал сильнейших легионеров своего периода в «Спартаке»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Филип Озобич, выступающий за «Карабах», поделился мнением о легионерах красно-белых, с которыми играл.
«У «Спартака» были классные футболисты: Веллитон, Алекс, Макгиди, Ибсон, Кариока, Ари, Эменике. Очень хороший состав. Кто был лучшим? Алекс и Макгиди! Не скажу, что у бразильца уровень был прям космос, но очень высокий точно.
Такой резкости и дриблинга, как у Макгиди, я не видел ни у кого. Ты только хочешь взглянуть на него, а он уже убежал от тебя, словно ветер. Уф! Иногда Эйден мог чудить в раздевалке, но он хороший парень. Из бразильцев самый сильный Алекс. И он всегда был серьёзным. Потом в топ‑3 идут Веллитон и Ибсон», — приводит слова Озобича «Матч ТВ».
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