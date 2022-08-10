Кучаев – об аренде в «Рубин»: наверное, не подходил Березуцкому. Не нравился ему как игрок

24-летний российский полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев раскрыл причины своего переход в казанский «Рубин» на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
«Почему не срослось с Алексеем Березуцким? Наверное, я ему просто не подходил. Как-то и не знаю причин. Не нравился ему как игрок, и всё.
Проблемы с физической подготовкой? Это не проблема, а просто опыт накапливается — когда должен бежать, а когда остановиться и оставить силы под конец игры. Если их нет, ты не можешь ни здраво мыслить, ни работать с мячом — ничего. Чувствую, что этот опыт приходит», — приводит слова Кучаева Sport24.
Напомним, в весенней части сезона-2021/2022 Кучаев принял участие в 10 матчах за казанский «Рубин», отметившись одним голом и одной результативной передачей.
- 10 августа 2022
-
05:27
-
04:52
-
04:43
-
04:29
-
04:28
-
04:12
-
04:12
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:21
-
03:06
-
02:54
-
02:51
-
02:32
-
02:19
-
02:18
-
02:01
-
01:58
-
01:41
-
01:32
-
01:27
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:18
-
00:11
-
00:04
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:56
-
23:41