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Кучаев – об аренде в «Рубин»: наверное, не подходил Березуцкому. Не нравился ему как игрок

Кучаев – об аренде в «Рубин»: наверное, не подходил Березуцкому. Не нравился ему как игрок
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24-летний российский полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев раскрыл причины своего переход в казанский «Рубин» на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

«Почему не срослось с Алексеем Березуцким? Наверное, я ему просто не подходил. Как-то и не знаю причин. Не нравился ему как игрок, и всё.

Проблемы с физической подготовкой? Это не проблема, а просто опыт накапливается — когда должен бежать, а когда остановиться и оставить силы под конец игры. Если их нет, ты не можешь ни здраво мыслить, ни работать с мячом — ничего. Чувствую, что этот опыт приходит», — приводит слова Кучаева Sport24.

Напомним, в весенней части сезона-2021/2022 Кучаев принял участие в 10 матчах за казанский «Рубин», отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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