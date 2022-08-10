Бышовец назвал команды, которые отличились качественным футболом на старте сезона РПЛ

Экс-наставник московского «Динамо» и питерского «Зенита» Анатолий Бышовец выделил команды, которые отличились качеством футбола на старте сезона-2022/2023 чемпионата России по футболу.
«На старте чемпионата выделил бы тех, кто находится вверху турнирной таблицы: «Спартак», ЦСКА, отметил бы удачно стартовавшие «Химки», «Зенит» и в какой-то степени «Краснодар». Все эти команды отличались качеством футбола и результатом. Можно говорить, что после подготовительного периода их отличает хорошая мобильность, а главное, они объединены желанием достигнуть максимального результата даже в матчах, которые складываются неудачно. Ещё я не упомянул «Динамо», которое будет бороться за окончательный результат в концовке чемпионата, — сказал Бышовец в интервью «Матч ТВ».
Напомним, после четырёх туров турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и ЦСКА – клубы набрали по 10 очков. «Зенит» (8) – на шестом месте.
- 10 августа 2022
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