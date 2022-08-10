Скоулз рассказал, кого из легендарных форвардов «Манчестер Юнайтед» ему напоминает Холанд

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз сравнил новобранца «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с бывшим нападающим «красных дьяволов» Рудом ван Нистелроем.
В своём первом матче в английской Премьер-лиге Холанд оформил дубль в ворота «Вест Хэма» и принёс «горожанам» победу — 2:0.
«Он такой молодой футболист, но уже уверен в себе. Он очень напоминает мне Руда ван Нистелроя — безжалостного финишёра.
Когда он врывается в штрафную, ты ощущаешь, что он собирается забить, не давая голкиперу ни единого шанса. Даже перед своим пенальти он был очень уверен — просто сделал шаг и пробил в нижний угол.
Это был отличный дебют. Я думал, что его адаптация может занять определённое время, но я ошибся. Этот парень обладает отличными качествами — умением забивать голы, движением», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.
Ван Нистелрой выступал за манкунианцев с 2001 по 2006 год. В общей сложности голландец принял участие в 218 играх и забил 150 голов за клуб из Манчестера.
- 10 августа 2022
-
08:30
-
08:17
-
07:44
-
07:23
-
07:05
-
06:33
-
06:15
-
06:03
-
06:00
-
05:39
-
05:38
-
05:27
-
04:52
-
04:43
-
04:29
-
04:28
-
04:12
-
04:12
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:21
-
03:06
-
02:54
-
02:51
-
02:32
-
02:19
-
02:18
-
02:01
-
01:58
-
01:41
-
01:32
-
01:27
-
01:16
-
00:58