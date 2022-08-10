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Скоулз рассказал, кого из легендарных форвардов «Манчестер Юнайтед» ему напоминает Холанд

Скоулз рассказал, кого из легендарных форвардов «Манчестер Юнайтед» ему напоминает Холанд
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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз сравнил новобранца «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с бывшим нападающим «красных дьяволов» Рудом ван Нистелроем.

В своём первом матче в английской Премьер-лиге Холанд оформил дубль в ворота «Вест Хэма» и принёс «горожанам» победу — 2:0.

«Он такой молодой футболист, но уже уверен в себе. Он очень напоминает мне Руда ван Нистелроя — безжалостного финишёра.

Когда он врывается в штрафную, ты ощущаешь, что он собирается забить, не давая голкиперу ни единого шанса. Даже перед своим пенальти он был очень уверен — просто сделал шаг и пробил в нижний угол.

Это был отличный дебют. Я думал, что его адаптация может занять определённое время, но я ошибся. Этот парень обладает отличными качествами — умением забивать голы, движением», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.

Ван Нистелрой выступал за манкунианцев с 2001 по 2006 год. В общей сложности голландец принял участие в 218 играх и забил 150 голов за клуб из Манчестера.

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