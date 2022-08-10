Николо Дзаньоло не перейдёт в «Тоттенхэм»
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Итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не перейдёт в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Times.
По информации источника, римский клуб отказался отпускать игрока в аренду. Англичане хотели взять футболиста в аренду с обязательным правом выкупа за € 23 млн, но римляне от предложения отказались.
23-летний Николо Дзаньоло в «Роме» с лета 2018 года. За это время он провёл за «волков» 111 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча.
Футболист дважды рвал крестообразные связки – он пропустил периоды с января по июль 2020-го и с сентября 2020-го по май 2021-го.
В минувшем сезоне Дзаньоло принял участие в 42 матчах «Ромы», в которых забил восемь голов, в том числе победный «Фейеноорду» в финале Лиги конференций.
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